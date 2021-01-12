إلى حين تنصيب بايدن... فيسبوك تزيل أي محتوى يحمل عبارة "أوقفوا السرقة"

أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الاثنين، عن اتخاذها قرارا جديدا يؤيد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، التي فاز فيها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وقالت "فيسبوك" في مدونة لها إنها ستحذف أي محتوى موجود على المنصة يذكر عبارة "Stop the Steal" (أوقفوا السرقة)، وذلك بعد مرور 69 يوما من إعلان نتيجة الانتخابات، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضحت أن تلك العبارة استخدمها أولئك الذين شاركوا في أعمال الشغب الأسبوع الماضي في مبنى الكابيتول الأمريكي

وقالت موضحة في المدونة: "مع المحاولات المستمرة لتنظيم أحداث ضد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يمكن أن تؤدي إلى العنف، واستخدام المصطلح من قبل المتورطين في أعمال العنف التي وقعت يوم الأربعاء في واشنطن، فإننا نتخذ هذه الخطوة الإضافية في الفترة التي تسبق التنصيب".

وفي يوم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحول شعار "أوقفوا السرقة" وبسرعة شديدة إلى صرخة حاشدة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين أثار نفسه وحلفاؤه مزاعم بتزوير الانتخابات.

وأضافت "فيسبوك" أنها ستواصل حظر عبارة "أوقفوا السرقة" لمدة أسابيع على جميع الإعلانات السياسية الأمريكية، بما في ذلك الصادرة من قبل دونالد ترامب، والذي تم تعليق حسابه على "فيسبوك" إلى أجل غير مسمى يوم الخميس الموافق 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويأتي أحدث قرار من "فيسبوك" في الوقت الذي تواجه فيه شركات التكنولوجيا شكوكا متزايدة حول ما إذا كانت لم تبذل سوى جهودا قليلة وبعد فوات الأوان لمنع العنف الذي اجتاح مبنى الكابيتول، ولا يزال هذا يمثل خطرا في طريق تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأسبوع المقبل.