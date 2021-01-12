المكسيك تتفاوض مع روسيا لشراء نحو 24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المكسيكية ترغب بشراء ما يصل إلى 24 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وقال المسؤول المكسيكي لوكالة "سبوتنيك": "لقد توصلنا إلى اتفاقات أولية يمكن أن تمنح الحكومة المكسيكية فرصة الحصول على لقاحات من مركز أبحاث غمالي الروسي".

وأضاف جاتيل: "نعتقد أنه يمكننا استخدام ما يصل إلى 24 مليون جرعة من هذا اللقاح لـ 12 مليون شخص".

وفي وقت سابق، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في وقت سابق، إن المكسيك تتوقع تلقي اللقاح الروسي الصنع في المستقبل القريب.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ‏في شهر آب/أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة.