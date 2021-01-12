إعلام: ألمانيا قد تمدد إجراءات إغلاق "كورونا" حتى أبريل المقبل

ذكرت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تدرس إمكانية تمديد إجراءات الإغلاق بسبب تفشي جائحة "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد حتى أبريل/ نيسان المقبل.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصدر مقرب من المستشارة الألمانية قوله إنها عبرت عن تلك الأفكار خلال اجتماع للحكومة الألمانية.

ونقل المصدر عن ميركل قولها "إذا لم ننجح في وقف هذه السلالة البريطانية من الانتشار، عندئذ سيكون لدينا عشرة أضعاف عدد الحالات بحلول عيد الفصح. نحتاج ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة".

ويوم الاثنين، تم فرض قيود أكثر صرامة على فيروس كورونا في ألمانيا.

وتشمل أحدث الإجراءات تحديدًا للاجتماعات الخاصة، والقيود المحتملة على السفر لبعض المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة، واثنان من متطلبات الاختبار السلبي لأي شخص يصل إلى ألمانيا من منطقة معرضة للخطر.