نواب إيرانيون يكشوف عن موقفهم من تخصيب بلادهم لليورانيوم بنسبة 20 %

كشف نواب إيرانيون عن موقفهم من تخصيب بلادهم لليورانيوم بنسبة 20 %.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن النواب إشادتهم بتخصيب طهران لليورانيوم إلى هذه النسبة.

دعا 190 نائبا إلى استمرار خطوات رفع الحظر، في الوقت الذى أشادوا فيه بخطوة تخصيب اليورانيوم من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وفي بيان صدر عن النواب، قال علي كريمي فيروزجائي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي إن "مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة، بإقراره قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني، يؤكد أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استخدام التكنولوجيا النووية السلمية وضرورة رفع جميع العقوبات الجائرة ولن يتراجع قيد أنملة عن هذا المسار".

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن بلاده قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى من 20 بالمئة، تصل إلى 90 بالمئة.

ونقلت وكالة "إرنا" عن لسان كمالوندي، أن بلاده في ظل التقدم الذي حققته، قادرة بسهولة على إنجاز أي نسبة من تخصيب اليورانيوم حتى أكثر من 40 أو 60 أو 90 بالمئة.