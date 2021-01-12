إیران تتحرك رسميا ضد منفذي اغتیال العالم النووي محسن فخري زادة

طالبت السلطات الإيرانية، أمس الاثنين، الإنتربول بإصدار نشرة حمراء بحق 4 من منفذي اغتیال العالم النووي الإیراني محسن فخري زادة.

وقال المتحدث باسم قوی الأمن الداخلي فی إیران الجنرال مهدي حاجیان، إن طهران "قدمت طلب إصدار نشرة حمراء بحق أربعة من منفذي اغتیال العالم النووي الشهید محسن فخري زادة إلی منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة (الإنتربول)"، وذلك حسب وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"

وأضاف: "تم إعداد مشروع قانون للدفاع عن إصدار الإنتربول النشرة الحمراء بحق مرتكبي اغتیال الشهید قاسم سلیماني"، مؤكدا أن "أداء شرطتنا عالمي ویجب أن یعرف المجتمع الدولي أننا في طلیعة مكافحة الجرائم المنظمة".

وقال حاجیان إن "الحكومات الاستبدادیة تعتبرنا منتهكین لحقوق الإنسان، ولكن في الممارسة العملیة، تعرف شعوب العالم أي الدول هي حماة حقوق الإنسان وما هي أعمالنا العالمیة في هذا الصدد"، موضحا أن "مكافحة الإرهاب علی المستوی العالمي هیي أیضا مسؤولیة الجمهوریة الإسلامیة"، قائلا: "مصدر دخل الإرهاب هو المخدرات والجرائم المنظمة، وإیران في طلیعة هذه المعرکة".

وفي الـ 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قتل العالم الإيراني محسن فخري زادة، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، إثر هجوم في مدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية، إسرائيل، بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب، كما طالب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.