أنقرة تعلن عن بدء التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد سيبدأ في 14 أو 15 كانون الثاني / يناير الجاري.

ونقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز" التركية، عن أردوغان، قوله: "سيتم تطعيم الناس بلقاح الشركة الصينية "سينوفاك بيوتك".

وبحسب الصحيفة، في البداية سيتم تطعيم العاملين في القطاع الصحي، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وضباط الشرطة، والمدرسين، والمقيمون في دور رعاية المسنين.

يذكر أن تركيا عقدت صفقة مع شركة "سينوفاك" الصينية لشراء 50 مليون جرعة من لقاحها "كورونافاك" ضد فيروس كورونا، وتسلمت البلاد حتى الآن 3 ملايين جرعة.

وشهدت تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوز المؤشر الأول حاجز 30 ألف حالة، بينما بلغت حصيلة المتوفين على أساس يومي فوق مستوى 250 حالة.

وحتى الآن تعتبر تركيا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ2.3 مليون حالة، والـ18 من حيث الوفيات الناجمة عن الفيروس بـنحو 23 ألف حالة