العثور على أحد صندوقي الطائرة الإندونيسية المنكوبة

أعلنت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين لطائرتها المنكوبة التي تحطمت السبت الماضي، وعلى متنها 62 شخصًا بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي للصحفيين: "تم العثور على مسجل بيانات الرحلة (الصندوق الأسود) ما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق من إقلاع الطائرة من جاكرتا السبت"، وفق ما نقلته "فرانس برس".

#BREAKING Black box from crashed Indonesia plane recovered: transport minister pic.twitter.com/sWUvnVbpEx — AFP News Agency (@AFP) January 12, 2021

فيما قالت "سكاي نيوز عربية" إن محطات تلفزيونية عرضت مقاطع لغواصين على متن قارب مطاطي به حاوية بيضاء كبيرة تحتوي على "الصندوق الأسود" متجها إلى ميناء جاكرتا.

من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن فجر تري روهادي المتحدث باسم البحرية الإندونيسية إن السلطات انتشلت أحد الصندوقين الأسودين لطائرة "سريويجايا إير" التي تحطمت في بحر جاوة في مطلع الأسبوع، وأضاف أنه جرى نقل الصندوق إلى ميناء جاكرتا.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737-500" وعلى متنها 62 شخصا في بحر جاوة يوم السبت بعد أربع دقائق من إقلاعها من المطار الرئيسي في جاكرتا، وكانت في رحلة داخلية إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو، التي تقع على بعد نحو 740 كم من جاكرتا.

وفي وقت سابق اليوم، عُثر على مزيد من الرفات البشرية في موقع التحطم إضافة إلى متعلقات شخصية مثل محافظ بها بطاقات هوية.

يشار إلى أن إندونيسيا تعد أكبر أرخبيل في العالم يصعب التنقل داخلها بريا أو بحريا، ما يجعل الانتقال الجوي هو الوسيلة الأسهل والأرخص، لكنها تعاني ضعف البنية التحتية، ما جعلها تأتي على حساب أمان وصيانة الطائرات، ما جعل إندونيسيا من أكثر الدول تسجيلا لحوادث الطائرات.