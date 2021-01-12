ظريف يكشف المستفيد الوحيد من عودة أمريكا للاتفاق النووي دون رفع العقوبات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه إذا ما قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات عن طهران فإن ذلك يصب في مصلحة واشنطن فقط.

طهران - سبوتنيك. وقال ظريف، في تصريحات لموقع المرشد الأعلى في إيران اليوم الثلاثاء، إن " عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات عن إيران يأتي في مصلحة أمريكا فقط"، مضيفا "يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي ثم تكون قضية عودتها إلى الاتفاق قضية ثانوية".

وأكد ظريف "إذا وقع بايدن على الأمر التنفيذي (لرفع العقوبات عن طهران والعودة إلى الاتفاق النووي)، فسنقوم بتوقيع أمر تنفيذي أيضا (بعودة إيران إلى تعهداتها) وفي أي وقت ينفذون هذا الأمر نحن أيضا ننفذه".

وأشار ظريف إلى أنه "ليس فقط أن يقوم بايدن بتوقيع نص، فالتوقيع مطلوب وشرط ضروري لكن يكفي أن نرى آثار الإجراءات الأمريكية في الاتفاق النووي، وفي التزامات الاتحاد الأوروبي وفي مناقشة التزامات الولايات المتحدة نفسها".