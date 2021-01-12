نائب بريطاني يحذر من مخاطر مشروع "التيار الشمالي 2" ويطالب بفرض عقوبات

وقال كوتشينسكي اليوم الثلاثاء: "لم نعد مقيدين من قبل عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، يجب علينا اتباع أصدقائنا الأمريكيين وفرض عقوبات ضد أي شركة تشارك في بناء "التيار الشمالي - 2" إنها مشكلة حقيقية للكثير من السياسيين".

وأشار كوتشينسكي، إلى أن خط أنابيب الغاز يعتبر تهديدا على البلدان المشاركة في مبادرة البحار الثلاثةـ لافتا إلى أن خطر المشروع يكمن في كونه يقود روسيا "لتجاوز جميع شبكات الغاز والنفط"، ويمر أيضًا عبر أراضي الدول الأعضاء في الناتو.

ودعا كوتشينسكي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى "إظهار نفس شجاعة الولايات المتحدة" وفرض عقوبات على أي شركة متورطة في المشروع.

يذكر أن بولندا وكرواتيا أطلقتا مبادرة البحار الثلاثة، المعروفة أيضًا باسم مبادرة البلطيق والأدرياتيكي والبحر الأسود في عام 2015.

وتضم 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي على طول المحور الشمال الجنوبي من بحر البلطيق إلى البحر الأدرياتيكي والبحر الأسود في وسط وشرق أوروبا، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتطوير البنية التحتية الضعيفة نسبيًا في المنطقة.