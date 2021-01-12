اليونان تعتمد شهادة تطعيم رقمية موحدة ضد "كورونا" وتقترح تعميمها في الاتحاد الأوروبي

أرسل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إلى رؤساء الاتحاد الأوروبي، مسودة لشهادة تطعيم رقمية موحدة (ضد كورونا) لضمان حرية الحركة، معربا عن أمله بحل هذا الموضوع قبل بدء الموسم السياحي.

أثينا - سبوتنيك. هذا ووجهت رسالة ميتسوتاكيس إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مفوضة الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيد، من قبل المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اليوناني.

وجاء في نص الرسالة: "كما تعلمون جيدًا، نحن ندخل مرحلة حرجة بشكل خاص في مكافحة "كوفيد" من أجل تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية لجائحة "كوفيد-19"، وتتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه في اعتماد شهادة رقمية تشهد على التطعيم الناجح لشخص ما، وفي هذا السياق، أرفق مسودة شهادة أعدتها السلطات اليونانية المختصة. وسيتم استخدامها عند الركوب في جميع وسائل النقل: الجوي والبحري والسكك الحديدية".

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني، بأن التطعيمات لا يجب أن تكون شرطا ملزما للسفر.

وكتب ميتسوتاكيس: "بينما لا يتعلق الأمر بجعل التطعيم إلزاميًا أو شرطا إلزاميًا للسفر، يجب أن يكون الأشخاص الذين تم تطعيمهم قادرين على السفر بحرية. سيكون ذلك أيضًا حافزًا إيجابيًا لتشجيع المواطنين على التطعيم، وهي الطريقة الوحيدة لضمان العودة إلى الحياة الطبيعية".

وختم ميتسوتاكيس: "بالنسبة لدول مثل اليونان، التي تعتمد على السياحة، من المهم للغاية حل هذه المشكلة قبل بدء موسم الصيف".

هذا وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت سابق، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في اليونان ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، وسيطلق عليها "عملية الحرية".

ووفقًا له، تنص خطة التطعيم الوطنية على أن الحماية من فيروس كورونا المستجد متاحة مجانًا لكل مواطن في كل ركن من أركان البلاد.