سلبية اختبار كورونا... شرط إلزامي لدخول إنجلترا بدءا من الجمعة

أفاد نائب وزير النقل البريطاني، روبرت كيرتس، اليوم الثلاثاء، بأن وجود وثيقة تثبت النتيجة السلبية للاختبار الخاص بفيروس كورونا سيصبح شرطا إلزاميا لجميع الوافدين إلى إنجلترا، اعتبارا من 15 كانون الثاني /يناير.

لندن - سبوتنيك. وقال كيرتس، في بيان بهذا الشأن: "إذا وصل أحد الركاب إلى إنجلترا وهو لا يمتلك وثيقة تثبت النتيجة السلبية للاختبار الخاص بفيروس "كوفيد-19"، سيتعرض للتغريم. ولهذا السبب سنقوم بإدخال تعديلات على القواعد الخاصة بالوافدين من الخارج بحيث نتمكن من معاقبة المسافرين غير الملتزمين بها بغرامات مختلفة تبدأ من مبلغ 200 جنيه إسترليني".

ويجب إجراء الاختبار في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة وسيكون إلزاميا لجميع الوافدين، بما في ذلك المواطنين البريطانيين.

ومن المتوقع أن تتخذ اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إجراءات مماثلة في القريب العاجل.

ولا يلغي الاختبار الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام بالنسبة للوافدين من البلدان ذات الوضع الوبائي غير المؤاتي.

وتشمل هذه القائمة معظم دول العالم، بما في ذلك روسيا. كما يمكن تقصير فترة العزل الذاتي عن طريق إجراء اختبار مدفوع الأجر في اليوم الخامس من الحجر الصحي والحصول على نتيجة سلبية.

يذكر أن إنجلترا، تعتمد حجرا صحيا شاملا على المستوى الوطني، حيث يُحظر على سكان البلاد، من بين أمور أخرى، السفر إلى الخارج، باستثناء السفر للعمل ولأسباب طارئة.