الخطوط الجوية الأرجنتينية تتوجه إلى موسكو لنقل الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك-V"

أكد رئيس الخطوط الجوية الأرجنتينية، بابلو سيرياني، اليوم الثلاثاء، انطلاق الرحلة الثانية لنقل لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، في الـ14 من كانون الثاني/ ديسمبر.

وكتب سيرياني على موقع "تويتر": "هذا الخميس في تمام الساعة 21:00 (3:00 بتوقيت موسكو) ستتوجه الرحلة الثانية إلى موسكو لجلب 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V".

Este jueves a las 21hs parte el segundo vuelo de @Aerolineas_AR rumbo a Moscú para traer al país otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Un trabajo coordinado entre diferentes áreas de gobierno para cumplir con esta tarea logística fundamental en la pelea contra el Covid 19. pic.twitter.com/6lqyjlBcjk — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) January 12, 2021

وستصل الرحلة إلى الأرجنتين ظهر يوم السبت المقبل.

في وقت سابق، أخبر ممثل عن شركة الطيران، وكالة "سبوتنيك"، أن الرحلة مجدولة في 14-15 كانون الثاني/ يناير.

وكانت أول 300 ألف جرعة قد وصلت إلى الأرجنتين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. حاليا، يتم تطعيم الأطباء.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم تم تسجيله في أغسطس/ آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.