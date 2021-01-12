فريدمان: أتوقع أن يكون بايدن متشددا مع أردوغان

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل مهد الأرضية لاتفاقيات التطبيع، وعزز مكانة الرئيس دونالد ترامب في أعين العالم.

وأشار فريدمان وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس" أن الكثيرين حذروا الإدارة الأمريكية من أن الاعتراف سيؤدى إلى "انفجار"، وقال "وهم صدقوا، كان هذا انفجارا للسلام وليس انفجارا للعنف".

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، خلال لقاء الوداع بمناسبه انتهاء مهام منصبه "من بين الإنجازات التي حققتها الإدارة الأمريكية في إسرائيل بالسنوات الأربع الأخيرة، كان أهمها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وخلال تطرقه في الجلسة إلى التغييرات المتوقعة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل في الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن، أشار فريدمان إلى أن إدارة بايدن تريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وحذر من أن ذلك سيكون خطأ فادحا".

مع ذلك قال "لا يوجد لدي أدنى شك أن الإدارة الجديدة ستكون ودية لإسرائيل".

وأضاف أن "الرئيس المنتخب جو بايدن من المتوقع أن يكون متشددا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".