بومبيو: النظام الإيراني هو مجموعة من المتطرفين

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الامريكي، إن النظام الإيراني هو مجموعة من المتطرفين.

وكتب بومبيو في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعترف إدارة ترامب بأن النظام الإيراني هو مجموعة من الأيديولوجيين المتطرفين الذين يهتفون "الموت لأمريكا" منذ عام 1979".

The Trump Administration recognizes the Iranian regime is a group of radical ideologues who have been chanting “Death to America” since 1979. pic.twitter.com/NTKLMHSBI3 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

تغريدة بومبيو لم تكن الوحيدة، فقد سبقها في الساعة الأخيرة عدة تغريدات، يحمل فيها الوزير الأمريكي على "النظام الإيراني"، حيث يشبه العثور على معتدل فيه بالعثور على وحيد القرن.

The foreign policy blob constantly looks for a moderate inside the Iranian regime who will “normalize relations.” The reality is you have a better chance finding a unicorn. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

يقول بومبيو: "السياسة الخارجية الأمريكية تبحث باستمرار عن معتدل داخل النظام الإيراني سيقوم "بتطبيع العلاقات"، الحقيقة هي أن لديك فرصة أفضل للعثور على وحيد القرن".

Let’s talk Iran. The men in these photos threaten America and Israel nearly every day. pic.twitter.com/CROlrItsHk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2021

ونشر بومبيو صور المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري متهما إياهم بأنهم يهددونأمريكا.

وكتب قائلا: "هذه هي إيران.. الموجودون في هذه الصور يهددون أمريكا وإسرائيل كل يوم تقريبًا".