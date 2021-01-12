طهران: تمت تلبية طلبات أوكرانيا فيما يتعلق بحادث الطائرة ومحاكمة المتهمين قريبا

قال السفير الإيراني في كييف منوجهر مرادي، إن النيابة العسكرية في طهران تبت حاليا في ملف الطائرة الأوكرانية التي سقطت العام الماضي جنوب طهران.

وقال مرادي في سلسلة تغريدات له اليوم الثلاثاء على "تويتر" حول حادث سقوط الطائرة والإجراءات المتخذة من جانب الجمهورية الإيرانية في هذا المجال إن "الجمهورية الإيرانية أقدمت قبل انتهاء المهلة المحددة -والقابلة للتمديد- في إطار معاهدة شيكاغو، بإعداد مسودة التقرير الفني النهائي لحادث الطائرة الأوكرانية وإرسالها إلى أوكرانيا والدول الأخرى المعنية، وهي الآن بانتظار رأيها بهذا الصدد".

وأضاف "تمت كذلك تلبية طلبات أوكرانيا في الجولة الثانية من المفاوضات في طهران خلال الأيام الأخيرة رغم أنها لم تكن في إطار التزامات إيران الدولية".

وأشار إلى أن "مسيرة البت في الملف جارية حاليا في النيابة العسكرية بطهران".

وأضاف أن "المسؤولين المعنيين وعدوا أنه سيتم قريبا إرسال نتائج التحقيقات إلى المحكمة ومحاكمة المتهمين".

يذكر أن الطائرة الأوكرانية كانت قد سقطت يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2020 بعد إقلاعها بقليل من مطار "الإمام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران إثر خطأ من الدفاع الجوي، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم إيرانيون وأفراد طاقمها التسعة الأوكرانيون.