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    الملياردير شيلدون أديلسون وشيمون بيريز

    جمع ثروته من القمار... وفاة أحد أغنى الرجال في العالم وأكبر الداعمين لترامب وإسرائيل

    © AFP 2020 / GALI TIBBON
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    توفي رجل الأعمال الأمريكي الشهير في مجال الكازينوهات، شيلدون أديلسون، الذي جعلت صناعة القمار منه أحد أغنى الأشخاص في العالم، وعرف بتأييده الشديد للرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    توفي أديلسون، الذي يرأس أكبر شركة كازينو في العالم "لاس فيجاس ساندز"، ليل الاثنين، عن عمر يناهر 87 عاما، بسبب مضاعفات متعلقة بعلاج لمفومة لاهودجكينية، حسبما أفادت شركته في بيان اليوم الثلاثاء.

    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Morry Gash
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    أديلسون، هو رجل أعمال عصامي نشأ في أسرة يهودية فقيرة مهاجرة في بوسطن، وأسس فنادق وكازينوهات في لاس فيغاس وماكاو وسنغافورة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

    جعلته ثروته شخصية بارزة في السياسة الأمريكية، حيث ساهم في تمويل الجمهوريين بما في ذلك رجل الأعمال الذي تحول إلى رئيس، دونالد ترامب وحارب الديمقراطيين، كما كان من الداعمين البارزين لإسرائيل.

    بفضل صافي ثروته البالغة 33.9 مليار دولار أمريكي اعتبارا من مارس/ آذار 2019، احتل أديلسون المرتبة 24 في قائمة أغنى شخص في العالم على مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

    وقال الرئيس السابق جورج دبليو بوش في بيان نعيه:

    كان وطنيا أمريكيا وفاعلا سخيا للأعمال الخيرية وداعما قويا لإسرائيل.

    قدم أديلسون وزوجته الطبيبة المولودة في إسرائيل ميريام أكثر من 123 مليون دولار للتوجهات الجمهورية والمحافظة في انتخابات الكونغرس النصفية الأمريكية لعام 2018، وفقا لمركز "السياسة سريعة الاستجابة"، الذي يتتبع الإنفاق السياسي.

    كانت آل أديلسون من أكثر المؤيدين لترامب للانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأنفقوا 20 مليون دولار على الحملة ثم 5 ملايين دولار أخرى لتنصيبه.

    كان قطب أعمال الترفيه على اتصال منتظم مع ترامب بعد أن تولى منصبه، ورأى أن بعض أهدافه المتعلقة بإسرائيل تؤتي ثمارها بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في خروج عن عقود من السياسة الأمريكية.

    • الملياردير شيلدون أديلسون وزوجته
      الملياردير شيلدون أديلسون وزوجته
      © AFP 2020 / ALEX WONG
    • الملياردير شيلدون أديلسون وشيمون بيريز
      الملياردير شيلدون أديلسون وشيمون بيريز
      © AFP 2020 / GALI TIBBON
    • الملياردير شيلدون أديلسون
      الملياردير شيلدون أديلسون وترامب
      © AFP 2020 / MANDEL NGAN
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    © AFP 2020 / ALEX WONG
    الملياردير شيلدون أديلسون وزوجته

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    الكلمات الدلالية:
    بنيامين نتنياهو, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, شيلدون أديلسون
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