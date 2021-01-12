بولندا تسجل أول حالة مضاعفة بعد التطعيم ضد فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة مضاعفة بعد التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وارسو- سبوتنيك. قال وزير الصحة البولندي، آدم نيدلسكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة وارسو: إنه "تبين من تقرير كبير أطباء الصحة، أنه حتى الآن تم تسجيل 37 أثرا جانبيا غير مرغوب فيه بعد التطعيمات. 32 منها كانت خفيفة وأربعة معتدلة وواحدة شديدة".

وأضاف نيدلسكي: إن "بولندا أنشأت بالفعل صندوقا للتعويضات للأشخاص الذين عانوا من آثار جانبية للتطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.

Minister @A_Niedzielski w #MZ: Aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające na stworzeniu Funduszu Kompensacyjnego. Dysponentem Funduszu będzie Rzecznik Praw Pacjenta. @RzeczPacjenta pic.twitter.com/APEDqaiN4z — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 12, 2021

يذكر أن التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد، بدأ في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في بولندا وتم تطعيم العاملين الصحيين أولا، ثم إعطاء اللقاح للمتقاعدين وضباط الشرطة والمعلمين وغيرهم من الأعضاء المعرضين للخطر.

وحتى الآن، تم بالفعل تطعيم أكثر من 257 ألف شخص في بولندا. حيث تم تسليم أكثر من مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التي أنتجتها شركتا "فايزر" و"موديرنا" إلى البلاد.

وسجلت بولندا إلى غاية الآن، مليون و395 ألف و779 حالة إصابة، تماثل منها مليون و376 ألف و2 حالة للشفاء، فيما سجلت 31 ألف و339 حالة وفاة.