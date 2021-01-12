ترامب يصف محاولة عزله بـ"السخيفة للغاية" ويرفض العنف

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لعزله في الكونغرس بأنها "سخيفة للغاية" وقال إنها تسبب "غضبا هائلا"، ومؤكدا في الوقت ذاته إنه لا يريد عنفا.

واعتبر ترامب، الذي كان يتحدث أثناء صعوده على المروحية الرئاسية في البيت الأبيض في رحلة إلى تكساس، مساءلته المحتملة في مجلس النواب يوم الأربعاء بأنها "استمرار لأكبر مطاردة من ساحرة في تاريخ السياسة".

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته في رحلة إلى الجدار الحدودي في ألامو بولاية تكساس "لا أريد عنفا". لكنه لم يرد على سؤال حول ما إذا كان سيستقيل في أول تصريح صحفي له منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

يتبع...