المتظاهر الأمريكي "ذو القرنين" يضرب عن الطعام

كشفت صحيفة "ذا صن" أن جيك أنجيلي، المتظاهر الأمريكي المناصر للرئيس دونالد ترامب دخل في إضراب عن الطعام.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن أنجيلي الذي أصبح معروف إعلاميا بـ "ذو القرنين" منذ اقتحام الكونغرس، مضرب عن الطعام في محبسه لأنه لا يأكل إلا الطعام العضوي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل أنجيلي، واسمه الحقيقي جاكوب تشانسلي، المعروف بقبعته المصنوعة من الفراء، إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة فينيكس الأمريكية.

جاء ذلك بعد إلقاء القبض عليه قبل نحو يومين واتهامه بالسلوك الفوضوي والكسر والدخول واحتلال مساحات بشكل غير قانوني في مبنى الكابيتول.

وبحسب الصحيفة فإن أنجيلي لم يأكل أي شيء منذ ذلك الحين لأنه يأكل إلا الطعام العضوي.

من جانبها، قالت مارثا تشانسلي، والدة أنجيلي، للصحفيين إن ابنها "يعاني من مرض شديد إذا لم يأكل طعاما عضويا".

ولا يبدو أن أنجيلي يخطط للاعتراف بالتهم الموجهة إليه، بل يقول: "لم أرتكب أي خطأ. لقد مررت عبر باب مفتوح".

واقتحم أنصار ترامب يوم الأربعاء الماضي مبنى الكابيتول، وهو ما تسبب في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.