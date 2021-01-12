5 صراعات تواجه القارة الأفريقية… الجزائر وجنوب أفريقيا تبحثان آلية "إسكات البنادق"

اتفقت الجزائر وجنوب أفريقيا على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمواقف الدولتين تجاه القضايا الإقليمية والدولية والتوترات التي تشهدها بعض المناطق في القارة الأفريقية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" إن الاتفاق جرى خلال زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إلى بريتوريا ولقائه وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب أفريقيا، ناليدي باندور.

وكتب وزير خارجية الجزائر، على "تويتر": "في إطار زيارة العمل التي أقوم بها إلى جنوب أفريقيا، سعدت اليوم بالمشاورات الثرية والبناءة التي أجريتها اليوم مع الوزيرة ناليدي باندور".

ولفت إلى أن "الزيارة تناولت العديد من المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقالت "واج" إن وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا حول الزيارة أكد أنها شملت العلاقات السياسية التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وبريتوريا.

في إطار زيارة العمل التي أقوم بها إلى جنوب افريقيا، سعدت اليوم بالمشاورات الثرية والبناءة التي أجريتها اليوم مع الوزيرة ناليدي باندور حول عديد المسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/rXMNb5jo1I — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) January 12, 2021

ولفتت إلى أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات في بؤر التوتر الرئيسية في القارة، بما في ذلك الأوضاع السائدة في ليبيا والصحراء الغربية ومالي ومنطقة الساحل والوسط والقرن الأفريقي.

وأكد الوزيران أنه يجب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف الرئيسية والنبيلة للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى "إسكات البنادق" و "جعل أفريقيا قارة آمنة ومزدهرة".

وتتولى جنوب أفريقيا قيادة الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي، كما أنها مثلت القارة الأفريقية بنجاح عندما كانت عضوا غير دائم في مجلس الأمن في الفترة (2019-2020) ودافعت عن مصالحها ودعمت القضايا العادلة".