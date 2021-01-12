بهذه الطريقة... غوغل تكافح المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

أعلنت "مبادرة غوغل نيوز"، اليوم الثلاثاء، تأسيس صندوق حجمه 3 ملايين دولار لمواجهة المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا.

وقالت مبادرة غوغل، التابعة لشركة "ألفابت"، في بيان على موقعها: إن الصندوق يدعم الجهود الصحفية من أجل التثبت بشكل فعال من المعلومات المضللة التي تثار عن لقاحات كورونا.

وأضافت "في حين أن المعلومات الخاصة بكوفيد-19 عالمية بطبيعتها، فإن المعلومات المضللة استُخدمت أيضا في استهداف مجتمعات بعينها".

ومن المقرر أن يقبل الصندوق المشروعات الساعية إلى توسيع قاعدة تدقيق المعلومات، خاصة للمجموعات التي تتعرض بشكل غير متناسب للمعلومات المضللة.

ومن المقرر أن يفحص فريق من 14 محكما من القطاعات الأكاديمية والإعلامية والطبية وغير الهادفة للربح، وأيضا ممثلون لمنظمة الصحة العالمية، الطلبات المقدمة للصندوق.

وكانت مبادرة غوغل نيوز تعهدت في ديسمبر/ كانون الأول بمبلغ 1.5 مليون دولار لتمويل مركز إعلامي للقاحات كوفيد-19 لدعم أبحاث تدقيق المعلومات.