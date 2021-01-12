صحيفة: أمريكا تشترط على المسافرين إليها تقديم نتيجة اختبار "كورونا" سلبية

تعتزم الحكومة الأمريكية مطالبة، جميع ركاب شركات الطيران الدوليين بتقديم دليل على سلبية اختبار "كوفيد 19" قبل ركوب الرحلات الجوية إلى البلاد.

تخطط المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لإصدار القرار في أقرب وقت اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع على الأمر.

ويأتي القرار بعد أسابيع من المناقشات بين الوكالات الفيدرالية وفرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في 26 يناير/ كانون الثاني، وفقا للصحيفة.

وجاء طلب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخاص بمتطلبات الاختبار الشامل بعد أسابيع من تنفيذ إدارة ترامب قرارا مماثلا على المسافرين من بريطانيا وسط مخاوف متزايدة من انتقال سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا تم اكتشافها هناك.

ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، تم العثور على السلالة الجديدة من الفيروس في أماكن أخرى من العالم، كما تم تأكيد وجودها في الولايات المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأرقام القياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الجديدة، والتي بلغت نحو 300 ألف حالة يوميا، مبالغ فيها بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض في العد.

لكن قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة، محذرا في الوقت ذاته من الارتفاع الكبير لمعدل الإصابات الجديدة.

واعتبر فاوتشي أن الأمر مرعب حينما تصل الإصابات بالفيروس إلى 300 ألف إصابة يوميا، ويصل معدل الوفيات إلى ما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا، قائلا: "لا يمكننا الهرب من الأرقام، لكنها تجعلنا نتحرك للالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة في البلاد كلها ودون استثناءات".