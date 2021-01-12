الثاني في شهرين…انفجار داخل منجم ذهب في الصين... فيديو

تحاول السلطات الصينية إنقاذ 22 عاملا محتجزين تحت الأرض منذ نحو يومين، بسبب وقوع انفجار داخل منجم للذهب، شرقي البلاد، تسبب في قطع الاتصال بالعاملين داخله.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فرد إنقاذ يعملون على قدم وساق من إجل إخراج العمال العالقين داخل المنجم.

ووقع الانفجار في منجم ذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ، ونتج عنها أضرار كبيرة أدت إلى انقطاع كابلات الاتصالات.

An explosion at a gold mine in China has trapped 22 workers below ground. More than 300 rescue personnel are working frantically to get the miners to safety. pic.twitter.com/IegKlOsRbS — SCMP News (@SCMPNews) January 12, 2021

وتسبب ذلك في قطع الاتصال بين أفراد الإنقاذ والعمال العالقين داخل المنجم أو حتى تحديد أماكن وجودهم في الداخل.

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للذهب، بحسب تقارير صحفية، تشير إلى أن الذهب الذي أنتجته مناجمها عام 2019 كان يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال شهرين، مشيرة إلى وقوع حادث آخر تسبب في مصرع 18عاملا داخل منجم للفحم في جنوب غرب البلاد.