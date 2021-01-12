أمريكا تعاقب شركة "احتالت" على جيشها

واشنطن- سبوتنيك. تتعلق التهم بأسعار الطائرات بدون طيار، حيث قدمت الشركة بيانات كاذبة عن التكاليف، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان صحفي بشأن الغرامة، اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان:

تحل التسوية الادعاءات القائلة بأن إنسيتو قد حثت الحكومة عن عمد على منحها هذه العقود السبعة غير التنافسية بأسعار متضخمة.

وأوضح البيان أن ذلك تم من خلال "عرض بيانات التكلفة والتسعير للأجزاء الجديدة، في حين استخدمت الشركة مكونات أقل تكلفة معاد تدويرها وتجديدها أو معاد تكوينها".

وبحسب البيان، أيضا، سيحصل الرئيس التنفيذي السابق للشركة على 4.6 مليون دولار من التسوية كمكافأة على جهوده.

وفقا لوزارة العدل، فإن التسوية تأتي في أعقاب دعوى قضائية رفعها الرئيس التنفيذي السابق للشركة الدكتور أوهارا بموجب "أحكام المبلغين عن المخالفات" في قانون الادعاءات الكاذبة.