هجوم لاذع على ترامب... "أفعالك لا تغتفر أبدا"

وجه الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية، توماس دونوهيو، انتقادا لاذعا، اليوم الثلاثاء، للرئيس دونالد ترامب، ووصف تصرفاته فيما يتعلق بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول بأنها "غير مقبولة على الإطلاق ولا تغتفر أبدا".

وقال دونوهيو، في مؤتمر صحفي، إن ترامب "قوض مؤسساتنا الديمقراطية ومُثُلنا" وأن الأمر متروك لنائب الرئيس مايك بنس ومجلس الوزراء والكونغرس ليقرروا ما إذا كانوا سيحاولون الإطاحة بترامب في وقت مبكر من خلال التعديل 25 للدستور أو إجراءات العزل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

اشتبك المحتجون مع الشرطة وألحقوا أضرارا بالممتلكات قبل السيطرة على القاعة المستديرة ومنصة التنصيب. كان هذا الحدث هو أهم خرق لمبنى الكابيتول الأمريكي منذ أن أشعل البريطانيون النار فيه عام 1814.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لعزله في الكونغرس بأنها "سخيفة للغاية" وقال إنها تسبب "غضبا هائلا"، مؤكدا في الوقت ذاته إنه لا يريد عنفا.

واعتبر ترامب، في تصريحات صحفية خلال استعداده للذهاب إلى تكساس، اليوم، مساءلته المحتملة في مجلس النواب يوم الأربعاء بأنها "استمرار لأكبر مطاردة ساحرات في تاريخ السياسة".