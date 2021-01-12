زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال قوي، مساء اليوم الثلاثاء، منطقة إيريان جايا في إندونيسيا.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغت قوة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز أن "الزلزال وقع على عمق 10 كلم".

وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.

يذكر أنه في 2004، قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، وقع الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة حيث بلغت قوته 9.1 درجة، والذي نجم عنه موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.