من هو ألكسندر الذي دعا إلى اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي؟

أصبح اسم "ألكسندر" حديث العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بعدما قامت شركة "تويتر" بحظر حسابه، إثر تقارير إعلامية تقول إنه قاد إشعال فتيل العنف في مبنى الكونغرس الأمريكي، الأسبوع الماضي.

ويقول موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، إنه تم حظر حسابات علي ألكسندر، منظم حملة "أوقفوا السرقة"، التي يقصد بها "سرقة الانتخابات الرئاسية ، التي فاز فيها الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن ألكسندر شارك في اقتحام مبنى "الكابيتول"، ودعا إلى ذلك عبر منصات إلكترونية مثل "تويتر" و"إنستغرام" و"باي بال"، مشيرا إلى أنه متهم في العديد من القضايا منذ أعوام.

وأوضح الموقع أن ألكسندر كتب تغريدة عبر حسابه في "تويتر" تحمل عنوان "أوقفوا السرقة.. ليست عنيفة بعد"، مشيرا إلى أنه "ظل يستخدم كلمة "بعد" كتهديد دائم بأن المجموعة قادرة أن تحول مظاهراتها إلى احتجاج عنيف".

وأوضح الموقع أن ألكسندر كان يستخدم الرقم "1776" في إشارة إلى الثورة الأمريكية ضد الاستعمار البريطاني، كنوع من التهديد لمعارضي جهود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن نتائج الانتخابات.

ولفت الموقع إلى قول ألكسندر: "إذا فعلوا ذلك، لا يمكن تخمين ماذا سأفعل أنا و500 ألف شخص آخر بهذا المبنى"، مضيفا: "1776 خيار متاح للأحرار".