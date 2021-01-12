الأمم المتحدة تدرس مقترح الرئيس الروسي حول تطعيم موظفيها ضد فيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن الأمم المتحدة تدرس مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول تطعيم الموظفين باللقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

موسكو، 12 يناير - سبوتنيك. وقال دوجاريك: "نحن ندرس هذا المقترح ونبحثه مع منظمة الصحة العالمية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، توفير اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لتلقيح موظفي الأمم المتحدة.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في آب/أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك في" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا"، يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.