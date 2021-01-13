رغم احتجاز "ناقلة نفط كورية جنوبية".. إيران تدعو سيئول الإفراج الفوري عن أرصدتها المالية المجمدة

دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، اليوم الأربعاء، سيؤول للمبادرة بالإفراج الفوري عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة "إرنا"، فجر اليوم الأربعاء، بأن المسؤول الإيراني قد صرح بذلك خلال اجتماعه بالنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جون كون، حيث جرى البحث حول التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين.

وأكد المسؤول البرلماني الإيراني أن العلاقات التاريخية بين الشعبين وعدم وجود أزمات في التعاون الثنائي بأنهما يشكلان أرضية مناسبة لنمو وتطور العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين، داعيا سيئول للمبادرة فورا للإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية.

وقال ذو النوري:

إن فرض الحظر الأمريكي على الشعب الإيراني عمل غير إنساني ومناقض للقوانين والقرارات الدولية، وطهران لا ترغب بأن تتأثر العلاقات الثنائية بسياسات أمريكا المغرضة، والمتوقع من قادة كوريا الجنوبية العمل لعدم المساس بالعلاقات بين البلدين، وذلك بانتهاج الحكمة والفطنة والإفراج عن الأرصدة المجمدة.

ومن جانبه، أعرب النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية عن سروره لزيارته لطهران، وإجرائه مشاورات وثيقة مع المسؤولين الإيرانيين، وقال: "لقد أجرينا محادثات بناءة ومفيدة مع مسؤولي الجمهورية الإيرانية في مسار تنمية وتطوير التعاون الثنائي ورفع المشاكل والعقبات من مسار تقوية التعاون. وأن إرادة سيئول مبنية على الإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة وإعادتها إلى طهران.

وفي سياق متصل، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط كورية جنوبية، في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري "بدعوى التلوث البيئي"، وهو ما تنفيه الشركة تماما.

وقام الحرس الثوري الإيراني باحتجاز الناقلة "إم.تي هانكوك تشيمي" بالقرب من مضيق هرمز، ونفت إيران مزاعم بأن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا يرقى إلى مرتبة احتجاز رهائن، قائلة إن سيئول هي التي تحتجز أموال إيران "رهينة".

واعتبرت كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن آفاق الإفراج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة لدى إيران "غامضة".