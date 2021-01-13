ترامب ارتكب جريمة شنيعة ضد البلاد من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول

أعلن الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد، من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

موسكو، 13 يناير - سبوتنيك . وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، في تقرير: "الرئيس ترامب ارتكب جريمة شنيعة بشكل خاص ضد البلاد من خلال التحريض للهجوم على مبنى الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات، ويجب ألا يبقى الرئيس ترامب في منصبه ليوم واحد ويستحق العزل".

وأكد النائب الجمهوري جيم جوردان، أن مطالبة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بتفعيل التعديل 25 من الدستور، "أمر مخيف ولا ندري إلى أين سيقودنا".

ويسعى الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب من الرئاسة في الأيام الأخيرة قبل تركه منصبه رسميا، على خلفية اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي، عقب تصريحات لترامب رفض فيها من جديد الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

وأكد الرئيس دونالد ترامب اليوم عدم قلقه من التعديل الـ25 من الدستور، الذي يتيح عزله من مصبه، وذلك في سياق الحراك الديمقراطي في الكونغرس إثر حادثة اقتحام الكابيتول من قبل أنصاره.