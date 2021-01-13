روسيا تعلق على تصريحات بومبيو بشأن العلاقة المزعومة بين إيران والقاعدة

علقت وزارة الخارجية الروسية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والتي أشار فيها بأن إيران أصبحت الوطن الجديد لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وقال مدير القسم الآسيوي في الخارجية الروسية زامير كابولوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن التصريحات الأمريكية بأن إيران أصبحت "ملاذاً" لـ"القاعدة" غير موثوقة.

وأكد أن "موسكو ليس لديها معلومات عن مثل هذه العلاقات مع طهران".

وتابع قائلا:

"يبدو أن السيد بومبيو، في نهاية رئاسة ترامب، يريد أن يفعل شيئا آخر لإيذاء إيران. لكن هذا لا أساس له على الإطلاق وغير موثوق".

وردا على سؤال حول ما إذا كان لدى موسكو معلومات حول العلاقات المزعومة بين إيران والقاعدة، قال كابولوف: "لا توجد معلومات متاحة على الإطلاق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اتهم، أمس، إيران بأنها أصبحت ملاذا لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وبحسب قوله، فإن قيادة التنظيم الإرهابي تعيش في طهران و"تقوم بكل ما تم القيام به في وقت سابق في أفغانستان وباكستان".