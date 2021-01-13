يوتيوب يحظر ترامب من نشر مقاطع فيديو جديدة

حذف موقع "يوتيوب" مقطع فيديو نشره حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، كما حظره من تحميل مقاطع فيديو جديدة لمدة سبعة أيام.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي نشر "يوتيوب" بيانا جاء فيه: "بعد فحص دقيق وفي ضوء المخاوف بشأن احتمال استمرار العنف، أزلنا المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب وأصدرنا إنذارًا لانتهاكنا سياسة التحريض على العنف".

وتابع البيان: "وفقا لنظام الإنذارات لدينا، تُمنع القناة الآن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مباشر لمدة 7 أيام على قابلة للتمديد".

وبحسب "أكسيوس" أوقف "يوتيوب" التعليقات في حساب قناة ترامب التي تملك 2.77 مليون مشترك.

وأعلنت شركة تويتر، يوم الجمعة الماضي، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيد من العنف"، كما مددت شركة "فيسبوك" الحظر المفروض على حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام لحين اكتمال عملية انتقال السلطة، وأعلن تطبيق "سناب شات" تعليق حساب ترامب، إلى أجل غير مسمى.

وفي وقت سابق، نشر ترامب مقطع فيديو ناشد فيه أنصاره إثر اقتحامهم مقر الكونغرس "العودة إلى ديارهم"؛ لكنه كرر مزاعمه بأن الانتخابات "سرقت" منه، دون تقديم دلائل على ذلك. وحذف هذا الفيديو كلا من فيسبوك ويوتيوب.

واعتبر ترامب أن اقتحام مبنى الكونغرس من جانب مناصريه جاء نتيجة تجريد من وصفهم بـ"الوطنيين العظماء" من الفوز في الانتخابات.

وقال ترامب، عبر تويتر: "هذه الأحداث تقع عندما يجرد الوطنيون العظماء، الذين عوملوا بطريقة سيئة وغير عادلة لوقت طويل، من فوز ساحق ومقدس بطريقة وحشية وغير قانونية".