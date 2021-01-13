التلفزيون الرسمي: الجيش الإيراني يطلق صواريخ بعيدة المدى في بحر عمان

قالت إيران إنها "أطلقت صواريخ بعيدة المدى بنجاح خلال مناورات بدأتها اليوم الأربعاء في بحر عمان"، في وقت تشهد مياه الخليج توترا على خلفية وجود عسكري أمريكي أثار مخاوف إيرانية من تعرض البلاد لعمل عسكري.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن "الجيش الإيراني بدأ مناورات صاروخية في بحر عمان وشمال المحيط الهندي بدعم من وحدات الجيش الأخرى"، مؤكدا أنه "جرى خلال المناورات إطلاق عدد من الصورايخ، ومنها الصواريخ البعيدة المدى، في وقت واحد وبنجاح"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "المناورات ستستمر يومين في بحر عمان، انطلاقا من منطقة "كنارك" في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، وسيتم فيها استخدام بارجتي "مكران" و"زرة"، اللتين تحملان منصات لإطلاق الصواريخ".

وشهد الأسبوع الماضي، إطلاق أكبر مناورات للطائرات المسيرة بمشاركة القوى الأربع في الجيش الإيراني في منطقة سمنان العامة شمال شرقي إيران بالقرب من المناطق الحدودية، واستخدم الجيش الإيراني، أثناء هذه المناورات، مئات الطائرات المسيرة من صنوف مختلفة، منها "مهاجر" و"أبابيل" و"كمان-12" و"آرش" و"كيان" و"بليكان" و"سيمرغ" و"صاعقة" و"حازم" و"يسير".

كما انطقلت، يوم الخميس الماضي، المرحلة الثانية من المناورات البحرية للحرس الثوري الإيراني قرب ميناء عسلوية في مياه الخليج. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "قوات الباسيج في بحرية الحرس الثوري الإيراني نفذت عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وبحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي، ورئيس بحرية الحرس رضا تنكسيري".