الصحة الإيرانية: 72% من المواطنين مستعدون لتلقي اللقاح المحلي ضد كورونا

قال رئيس مركز الإعلام في وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن 72% من المواطنين الإيرانيين أعربوا عن استعدادهم لتلقي لقاح كورونا المحلي.

وأوضح جهانبور في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن استطلاع رأي أجراه المركز الإيراني لاستطلاعات الرأي حول لقاح كورونا المحلي أظهر أن 72% من الإيرانين مستعدون لتلقي اللقاح المحلي، فيما يرى 60% آمالا كبيرة في إنتاج لقاحات إيرانية.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن نحو 40% من المواطنين لا يثقون في اللقاحات الأجنبية، بينما قال 53% إنهم سيتلقون اللقاحات الأجنبية إذا سمحت بها وزارة الصحة الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن 16 شركة إيرانية بدأت في إجراءات إنتاج لقاح كورونا، فيما دخلت 8 شركات في مرحلة التجارب السريرية البشرية.