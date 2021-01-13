الرئيس الأرميني يعاني من التهاب رئوي بعد إصابته بكورونا

نقل الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الأربعاء، إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي ثنائي، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا في أوائل كانون الثاني / يناير.

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للمكتب الرئاسي: "سركيسيان الذي أصيب بفيروس كورونا وكان يخضع للحجر المنزلي نُقل إلى المستشفى. يعاني الرئيس من الحمى الشديدة والالتهاب الرئوي الثنائي".

وبحسب البيان، أصيبت زوجة سركيسيان أيضا بفيروس كورونا.

وأوضح البيان أن سركيسيان سيعود إلى أرمينيا عندما تستقر حالته الصحية ويأذن له الأطباء بذلك.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأرميني كان قد أصيب بفيروس كورونا خلال قضاء عطلة رأس السنة الجديدة في لندن مع أسرته.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لوزارة الصحة الأرمينية، اليوم، أنه تم تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرمينيا. وبلغ عدد الإصابات 162643 إصابة.