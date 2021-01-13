القائم بالأعمال الأمريكي في كابول: واشنطن لم ولن تنادي بحكومة مؤقتة في أفغانستان

قال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون، إن بلاده لم ولن تنادي بحكومة مؤقتة في أفغانستان.

وأكد ويلسون، اليوم الأربعاء، أن الأفغان فقط هم من يحددون مخرجات المفاوضات، حسبما نقل موقع "طلوع نيوز" الأفغاني.

وأشار ويلسون إلى أن بلاده ملتزمة بالتوصل لاتفاق سياسي يحافظ على "إنجازات السنوات الـ 19 الماضية".

ولفت ويلسون إلى أنه التقى زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان وتباحثا حول ضرورة تسريع المحادثات في الدوحة".

وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) لاغتيال القائم بأعمال السفارة الأمريكية في كابول.

وقالت المديرية الوطنية للأمن إن ضباط المخابرات نجحوا في تفكيك خلية من 4 عناصر تابعة لـ"داعش" في إقليم ننغرهار شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.