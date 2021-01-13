لاريجاني: رفع جزء من العقوبات الأمريكية عن إيران عمل استعراضي غير مقبول

شدد مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي لاريجاني، على ضرورة رفع كل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، محذرا من أن رفع جزء منها يضر بالبلاد.

طهران - سبوتنيك. وقال لاريجاني، في مقابلة مع موقع المرشد الأعلى، نشرت اليوم الأربعاء، "إذا لم يقبل شخص ما (في إشارة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن) هذا الشرط (رفع كل العقوبات)، فهذا يعني أنه يريد رفع جزء من العقوبات بعمل استعراضي، ثم يقول إن رفع الباقي مرتبط بالمفاوضات"، مؤكدا أن "هذا الأمر يضر بنا ولا يمكننا التفاوض بشأن هذا على الإطلاق".

وأضاف مستشار المرشد الإيراني: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تنضم إلى مجموعة 5 + 1 إذا لم ترفع العقوبات... إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم خداع إيران بقالب من الشوكولاتة، فهذا يدل على فقدانهم للوعي"، مشددا على أن بلاده "تتمسك برفع كل العقوبات".

وتابع "نقول إنه بصرف النظر عن الضرر الاقتصادي، يجب على الأقل رفع العقوبات"، موضحا أنه "بعد رفع العقوبات تصبح الولايات المتحدة جزءًا من 5 + 1 ويتم مناقشة باقي الأمور هناك".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد أكد، أمس الثلاثاء، أنه إذا ما قررت الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات عن طهران فإن ذلك يصب في مصلحة واشنطن فقط، قائلا "يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي ثم تكون قضية عودتها إلى الاتفاق قضية ثانوية".