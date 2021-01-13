عالم سياسة روسي يوضح أسباب عدم قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي

تتجاهل بروكسل دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

تحدث الصحفي، المقدم التلفزيوني، المستشار السياسي أناتولي واسرمان، عن ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية.

وعلق المحاور على البيان الأخير للرئيس التركي بأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقضي على حالة عدم اليقين التي نشأت بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد. مضيفا، "على الأرجح، لن يرد الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال على اقتراح أردوغان".

وقال الصحفي: "ليس من الملائم رفضك رسميًا، ولكن من غير الملائم الموافقة على ذلك". وأوضح ما هو بالضبط سبب هذا الموقف من بروكسل.

أولاً، تتمتع تركيا بثقافة مختلفة بشكل كبير عن معظم الدول الأوروبية، ومن غير المرجح أن يتغير أي شيء في هذا الصدد.

ثانيًا، تبنى الاتحاد الأوروبي مثل هذا الإجراء بحيث تغلق الدولة المنضمة إليه مجالات نشاطها التي تتنافس مع المجالات المماثلة للدول الموجودة بالفعل في هذا الاتحاد.

وأوضح الخبير أنه من الصعب أن نتخيل أن أردوغان سيتخلى عن طبيعته من أجل هذه القواعد.

في الوقت نفسه، أشار إلى كيفية أن تكون أنقرة بديلاً مشابهاً لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال: من الممكن نظريًا في بعض المجالات. ولكن الحقيقة هي أن صناعة أو طبيعة بريطانيا العظمى، للأسف، مفيدة أكثر للاتحاد الأوروبي، على عكس التركية.