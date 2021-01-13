وزير الصحة الإيراني يعلن إنتاج بلاده لقاحا لكورونا بالاشتراك مع كوبا

أعلن سعيد نمكي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، عن إجراء المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار البشري للقاح كورونا المشترك مع كوبا خارج البلاد.

وقال الوزير، في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء إن اللقاح سيتم صنعه في معهد "باستور" الإيراني.

وأشار الوزير، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أن وزارة الصحة تعمل "لتوفير اللقاح من مصادر موثوقة".

وتابع: "لقد طرحنا الموضوع خلال اجتماع الحكومة اليوم وكلف رئيس الجمهورية البنك المركزي وسنقوم باستيراد أول لقاح، علما بأننا حددنا بروتوكول حقن اللقاح بشأن الفئات ذات الألوية".

ولفت نمكي إلى أن "الاختبار البشري للقاح كورونا كان ناجحا جدا ورغم كل الضجيج المفتعل فقد خضنا تجربة التصنيع المشترك مع كوبا مثل لقاح الوباء الكبدي الذي هو أيضا عمل مشترك مع كوبا".

وأكد نمكي "أنه تم إجراء الاختبار السريري للمرحلتين الثانية والثالثة اللقاح المشترك مع كوبا خارج البلاد ومن المقرر صنع اللقاح في معهد باستور بطهران والبدء كذلك بالمرحلة السريرية الثالثة"، معلنا أن صنع اللقاح الداخلي سينجز حتى الربيع القادم.

وقال الوزير إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بالفيروس البريطاني في البلاد وما زال العدد هو ذاته وهو 5 إصابات مسجلة سابقا.