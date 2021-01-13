اليابان توسع المنطقة الخاضعة لنظام الطوارئ بسبب زيادة تفشي حالات الإصابة بكورونا

طوكيو - سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل أسبوع، من اليوم الأربعاء، تم الإعلان عن نظام الطوارئ حتى 7 شباط/ فبراير، في طوكيو وثلاث محافظات قريبة.

والآن يبلغ إجمالي عدد المحافظات التي تضمها منطقة الطوارئ 11 محافظة من أصل 47، يقطن فيها أكثر من نصف سكان اليابان.

ووفقا لنظام الطوارئ الجديد الذي يعد أقل صرامة من النظام الذي تم فرضه خلال الربيع الماضي، تطلب السلطات اليابانية من السكان البقاء في المنزل بعد الساعة الثامنة مساءً عندما تغلق المطاعم والبارات، كذلك تطلب من نحو 70 في المئة من موظفي الشركات العمل عن بعد.

ومن جانبه، قال ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الإنعاش الاقتصادي، والمسؤول أيضاً عن اتخاذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا، إنه مقتنع بفاعلية الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشارالفيروس. في الوقت نفسه، لم يدر الحديث بعد عن فرض حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في اليابان تجاوز، اليوم الأربعاء، الـ 300 ألف، مع الأخذ بالاعتبار أنه تم تسجيل آخر 100 ألف شخص مصاب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وعلى هذه الخلفية أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن السلطات اليابانية تنوي حظر دخول البلاد حتى 7 فبراير بالنسبة للأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة في البلاد.