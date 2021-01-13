تعليق إنتاج مصنع "هوندا" في بريطانيا بسبب وباء كورونا

أعلنت شركة "هوندا" لصناعة السيارات البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تعليق الإنتاج في مصنعها في المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل لمدة أربعة أيام بسبب المشاكل في عمل سلسلة التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا.

لندن- سبوتنيك. وذكرت الشركة في بيان أنه من المقرر تعليق المصنع اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن "الوضع قيد المراقبة حاليا بهدف استئناف الإنتاج يوم الجمعة 22 كانون الثاني/يناير".

وذكرت الشركة بأنها تخطط للحفاظ على رواتب موظفي المصنع خلال فترة التعليق.

وتصنع "هوندا" طرازي "سيفيك" و"سيفيك تايب آر" في مصنع سويندون ويعمل هناك حوالي ثلاثة آلاف شخص.

سبق لشركات صناعة السيارات اليابانية أن قامت مرارًا بتعليق عمليات الإنتاج في المصنع البريطاني بسبب وباء فيروس كورونا.

وكانت بريطانيا أعلنت، الأسبوع الماضي، توفير دعم جديد يصل إلى 4.6 مليار جنيه سترليني (وهو ما يساوي 6.2 مليار دولار) للشركات المتضررة من الركود الذي سببه إغلاق كورونا.

ووفقا لموقع "إيكونوميك تايمز"، قال وزير المالية ريشي سوناك إن شركات التجزئة والضيافة والترفيه ستتمكن من المطالبة بمنح جديدة لمرة واحدة تصل قيمتها إلى 9000 جنيه استرليني لمساعدتها خلال الأشهر الأولى من عام 2021.