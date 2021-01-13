صحفي تركي يشارك انطباعاته عن علاج كورونا في روسيا

شارك مراسل قناة "سي إن إن" التركية في روسيا، سياميند كاشماز، اليوم الأربعاء، انطباعاته عن علاج فيروس كورونا في المستشفيات الروسية.

وأوضح كاشماز، الذي يعمل في روسيا منذ سنوات عديدة، إنه شعر بتوعك وقرر إجراء اختبار فيروس كورونا، والذي أظهر نتيج إيجابية وإصابته بمرض "كوفيد – 19".

ووفقا له، قام مقر العمليات للسيطرة على الوضع مع فيروس كورونا في موسكو بالاتصال بالمراسل التركي وإرسال طبيب إليه، وبعد فحصه، استدعى الطبيب سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى خيمكي الإقليمي، حيث خضع لعلاج مجاني لمدة 12 يومًا.

وقال كاشماز لوكالة "سبوتنيك": "اتضح أن الضرر الذي أصاب رئتي كان بنسبة 45% . لقد عالجني الأطباء بالكامل، وقاموا بعملهم مجانًا وباحتراف وضمير. لكن الأهم من ذلك كله، لقد أدهشني حقيقة أنه لم يسألني أحد قط عن جنسيتي، وما إذا كان لدي تأمين... لقد أبهرني تفاني الأطباء الروس، فأنا مدين لهم كثيرًا".

وأعرب كاشماز عن عميق امتنانه لأطباء مستشفى خيمكي وجميع الأطباء الروس، مشيرا إلى أنه بعث برسالة شكر إلى وزارة الخارجية الروسية.