قائد الحرس الثوري الإيراني: وصلنا إلى نقطة لم نعد بحاجة فيها إلى الاتفاق النووي

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تعد بحاجة إلى الاتفاق النووي سواء عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق أم لا.

"إسرائيل فاسدة من الداخل ونرى الوضع في الولايات المتحدة، لكننا وصلنا إلى نقطة لم نعد بحاجة فيها إلى الاتفاق النووي؛ سواء عادت أمريكا إلى الاتفاق أم لا".

طهران - سبوتنيك . وقال سلامي، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم

وأضاف سلامي "رئيس الولايات المتحدة شخص محبط وفاشل، وقد أطاح بأمريكا أمام العالم، لقد فشلت سياسة الضغط الأقصى ضدنا وفشل مهندسها أيضا".

ولفت إلى أنه "ينصب تركيز العدو كله على قائدنا، ونرى كيف ركزوا على كلماته وتعبيره، حتى حول اللقاح، ويريدون منع خطه الواضح وكلماته المنيرة في إرشاد البشر"، مشيرا إلى أن "الأعداء في مأزق اليوم، حتى مراكز الفكر الخاصة بهم تقول إنهم ينهارون من الداخل اليوم، ونرى أننا وصلنا إلى نقطة لا نحتاج فيها إلى الاتفاق النووي، سواء عادت أمريكا أم لا".