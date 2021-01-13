ظريف يتحدث لأول مرة عن مذكرة توقيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن "مذكرة توقيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدرت من مجلس القضاء الأعلى العراقي، بمتابعة كبيرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية ووكالات أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن ذلك "جاء خلال اجتماع مجلس التخطيط الخاص بـ"المؤتمر الدولي للمطالبات القانونية - الدولية للدفاع المقدس"، الذي عقد صباح اليوم، بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، وقائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري، والمساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء سید یحیی رحیم ‌صفوي، وجمع من قادة القوات المسلحة إلى جانب ممثل السلطة القضائية في إيران.

ونوه ظريف "بإصدار مذكرة القبض على دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، من قبل محكمة القضاء الأعلى في العراق على خلفية اغتياله قادة المقاومة"، موضحا أن "إصدار هذا الحكم جاء بعد المتابعات الكثيرة التي قامت بها الخارجية وغيرها من المؤسسات".

وكان القضاء الإيراني قدم "طلبا إلى الإنتربول لإصدار إنذار أحمر واعتقال (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني"، مضيفا أنه "تم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.