زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الحدود بين روسيا ومنغوليا

أفاد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأربعاء، بتسجيل زلزال بقوة 4.9 درجة (وفق مقياس ريختر) على الحدود بين روسيا ومنغوليا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً للمركز فقد تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 14:10 بتوقيت موسكو.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

ويقع مركز الزلزال على بعد 269 كيلومترا جنوب غرب أنغارسك في منطقة إيركوتسك الروسية، على عمق 30 كيلومتراً.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أفيد عن وقوع زلزال بقوة 6.5 درجة (على مقياس ريختر) في الساعة 00:32 بتوقيت موسكو على حدود روسيا ومنغوليا.

وكان مركز الزلزال على بعد 277 كيلومترا جنوب غرب منطقة أنغارسك، إيركوتسك، حيث وقعت بؤرة الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وترافق ذلك مع هزات أرضية شهدتها إيركوتسك بقوة تصل إلى 5 درجات.