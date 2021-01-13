الجيش الإيراني يعلن عن تحرك جديد في البحر الأحمر

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن تحرك جديد في البحر الأحمر، يمكنه من حماية مصالح إيران في هذه المنطقة.

وقال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء: "سنقوم بتسيير دوريات بحرية في البحر الأحمر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وحضر باقري، اليوم، مراسم ضم سفينة "مكران" الحاملة للمروحيات وبارجة "زره" القاذفة للصواريخ إلى بحرية الجيش الإيراني، والتي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.

وأشار باقري إلى أن "إيران، وكما في السابق ستحمي جميع مصالحها بمزيد من القوة ويوما بعد يوم".

وتابع: "سنعيد البحر الأحمر التي واجهت فيه سفننا التجارية في المراحل الأخيرة بعض الاعتداءات المحدودة، إلى منطقة دورياتنا البحرية وسنوفر الأمن الكامل لسفننا وأسطولنا النفطي والتجاري في ذلك البحر".

وقال رئيس الأركان الإيرانية: "قام أعداؤنا ببعض الإجراءات ضد هذا الشعب العظيم من خلال تحليق طائراتهم في المنطقة والاستعراضات التي يبدو ظاهرها قويا، ومن خلال إطلاق بعض التخرصات بقصد التهديد وإظهار القوة. لكن يجب أن يعلموا أن القوات المسلحة القوية لإيران والقوات البحرية لن تسمح لهم باستعراض أي قوة".

وتابع بأن "العدو يعرف جيدا أن قوتهم فارغة وخاوية وأن ما نشاهده في بلدهم هذه الأيام هو علامة على بداية مرحلة تراجع قوة أمريكا كنظام إجرامي استعراض إرهاب الدولة بأبعاد مختلفة".

وأضاف: "شهدنا، الأسبوع الماضي، الكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض تابعة لبحرية حرس الثورة، كما شاهدنا هذا الأسبوع، انضمام سفينتين بحريتين استراتيجيتين قيمتين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسنشهد كل أسبوع وكل شهر زيادة بالقوة الدفاعية لهذا الشعب".