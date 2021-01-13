هيلاري كلينتون تدعو لمشاهدة فيلم وثائقي عن جمال خاشقجي

وجهت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، دعوة لمشاهدة فيلم تسجيلي عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكتبت كلينتون، التي عملت وزيرة للخارجية في إدارة الرئيس باراك أوباما، تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، تدعو متابعيها (30.3 مليون شخص) إلى مشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد "The Dissident" (المعارض أو المنشق)، الذي يتناول مقتل خاشقجي في فنصلية بلاده في تركيا.

If you haven't seen #TheDissident, I hope that you will. This incredibly powerful documentary about the assassination of journalist Jamal Khashoggi at the hands of the Saudi government is available to watch now: https://t.co/FMB43ngyoc — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 12, 2021

​وكتبت هيلاري كلينتون: "إذا لم تشاهدوا The Dissident بعد، أتمنى أن تفعلوا. هذا الوثائقي القوي بشكل مذهل عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيادي الحكومة السعودية متاح لمشاهدته الآن".

ووضعت هيلاري رابط لمشاهدة الفيلم على "Apple TV".

وفيلم "The Dissident" من إخراج المخرج الأمريكي براين فوغيل الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم Icarus عام 2018، ويتضمن الفيلم مقابلات مع أشخاص مقربين من خاشقجي ولقطات من كاميرات المراقبة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلنت النيابة العامة السعودية إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.

وأصدرت المحكمة أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب المتحدث باسم النيابة العامة وقتها.

​وبيّن المتحدث أن "هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم".

وأضاف المتحدث أن "هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية".