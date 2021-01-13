وزير الصحة الألماني: البلاد تشهد واحدة من أصعب مراحل جائحة كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعيش حاليا في مرحلة من أصعب مراحل وباء كورونا.

وقال سبان في كلمة أمام البرلمان: "أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة للغاية ونحتاج إلى خفضها".

وأوضح سبان أنه جرى حتى الآن تطعيم ما يزيد على 750 ألفا باللقاحات المضادة لكوفيد - 19 في ألمانيا منذ بدء حملة التطعيم في آخر ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار الوزير الألماني إلى أن الحكومة تتوقع أن تتمكن من توفير اللقاحات للجميع بحلول الصيف؛ وفقا لوكالة "رويترز".

كما أشار سبان إلى أن ألمانيا لن تستطيع رفع القيود بداية فبراير/ شباط المقبل، لافتا إلى الحاجة للحد من الاختلاط لشهرين إضافيين أو ثلاثة أشهر.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم، أن ألمانيا سجلت 19600 إصابة بفيروس كورونا و1060 حالة وفاة جديدة في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية.