نيويورك تنهي عقودها مع مؤسسة ترامب

صرح محافظ نيويورك، بيل دي بلاسيو، اليوم الأربعاء، أن المدينة ستنهي عقودها مع مؤسسة ترامب الخاصة، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.

ووفقا لصحيفة "الأندبنتدنت" الأمريكية، نقلا عن أحدث إفصاحات مالية للرئيس، تبين أن منظمة ترامب حققت حوالي 17 مليون دولار خلال العام.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 13, 2021

وفي وقت سابق قالت لورا فيير، المتحدثة باسم محافظ مدينة نيويورك إن الهجمات على مبنى الكابيتول أدت إلى مقتل ضابط شرطة و4 مثيري شغب، كما عرضت المشرعين للإصابة بفيروس كورونا وهددت عملية نقل السلطة"، مشيرة إلى مراجعة الأسس القانونية لوقف العقود مع المؤسسة.

وشركة ترامب، التي لا يزال يمتلكها لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف في حدائق المدينة.