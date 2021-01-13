تطعيم البابا فرانسيس ضد فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام بأن البابا فرانسيس (84 عاما) قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا.

وقالت مصادر في الفاتيكان لصحيفة "ناسيون" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء: إن "البابا تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا اليوم الأربعاء".

يشار إلى أنه "أثناء التطعيم كان ممنوعا التقاط صورة".

وكان فرانسيس من أوائل الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الفاتيكان.

للتذكير، يجب على البابا فرانسيس أن يتلقى جرعة ثانية من اللقاح في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان قد أعلن البابا فرنسيس، يوم السبت الماضي، عن أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد الأسبوع المقبل.

وقد صدر بيان عن الفاتيكان، بأنه سيطلق حملة للتطعيم ضد فيروس "كورونا" في منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، مع موعد وصول الكمية الكافية لهذه العملية الصحية في أراضيه؛ وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

​كما أصدر الفاتيكان بيانا قال فيه: إن "الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال قطاع الصحة الذين يوجدون على جبهة المعركة ضد الوباء لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان هذه المنطقة التابعة لإيطاليا".